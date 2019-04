In Polen sind unterdessen weitere neue Zugladungen an schwerem US-Kriegsgerät, darunter auch zahlreiche M1A2 “Abrams“ Panzer – angekommen, wenige Dutzend Kilometer vor der russischen Grenze.

Rund 200 km vor der russischen Grenze bei Torun in Polen hält die 1st Armored Brigade Combat Team der 1st Infantry Division des US-Militärs (ursprünglich aus Fort Riley / USA) immer weiter neue Militärmanöver mit schwerem Kriegsgerät ab

Unterdessen titeln US-Medien wie “The National Interest“ bereits erste Kriegsreife Berichte mit:

“The Suwalki Gap: The 40-Mile Line NATO is Ready to Go to War with Russia Over“.

