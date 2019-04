Der Präsidenten-Darsteller – Tacheles #4

Dieses Mal haben sich Röper und Stein intensiv mit den Ergebnissen der Ukraine-Wahl, dem Wahlsieger Selensky und den Meldungen, dass Russland im Osten der Ukraine russische Pässe ausgeben will, beschäftigt. Trotz aller Tragik der Situation in der Ukraine, gab es auch etwas Lustiges, denn die russischen Prankster haben wieder zugeschlagen und mit Macron telefoniert, der allerdings glaubte, er habe Selensky am Telefon. Außerdem haben Röper und Stein analysiert, wie in Russland der Mueller-Bericht und die Verhaftung von Assange aufgenommen wurde.

