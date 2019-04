Quelle: resumen

Die politische Opposition in Bolivien hat Donald Trump um Unterstützung im Kampf gegen die Wiederwahl von Evo Morales gebeten. In einem offenen Brief haben sich zwölf Parlamentsabgeordnete direkt an den Präsidenten der USA gewandt und ihn gebeten, “in Lateinamerika zu intervenieren, um die erneute Kandidatur von Morales zu verhindern”. Die Präsidentschaftswahlen finden am 20. Oktober 2019 statt. Mehr….