US-Botschafter droht Russland

US-Botschafter in Russland, Jon Huntsman, hat heute Russland offen und unverhohlen gedroht: “Es ist eine Warnung an Russland. 200 Tausend Tonnen Diplomatie sind bereits im Mittelmeer!“

Der US-Botschafter in Russland befindet sich gerade auf einem US-Kriegschiff im Mittelmeer, wo 2 große US-Flugzeugträger-Gruppen ihre demonstrativen Militärmanöver abhalten. Einem vermeintlichen Diplomaten steht es jedoch nicht zu seinem Gastland mit militärischen Andeutungen zu drohen, so dass er damit schnell sein Gastrecht verwirkt haben könnte. In Russland werden Stimmen laut die nun seine Ausweisung fordern, sollte er sich nicht umgehend öffentlich entschuldigen!