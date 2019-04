Libyen – Kriegsbericht vom 23. April 2019: Mutmaßliche Unterstützung für den Vorstoß der LNA durch Luftangriffe einer ‘fremden Macht’

Während der vergangenen Tage hat die Libysche Nationalarmee (LNA) ihre Belagerungsversuche der von der Nationalen Einheitsregierung (GNA) in Libyen kontrollierten Stadt Tripolis fortgesetzt.

Unter Einsatz der kürzlich stationierten Verstärkungstruppen, hat die LNA etliche kleinere Vorstöße in der Region Ayn Zara unternommen und eine große Gegeoffensive in der Region Khaheli zurückgeschlagen. In der Nachbarschaft….