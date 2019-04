Jemen: der Triumph der Barbarei

Das jüngste Veto Präsident Donald Trumps gegen eine parteiübergreifende Resolution zur Beendigung der militärischen Beteiligung der USA am Krieg Saudi-Arabiens gegen den Jemen erinnert mich an einige Worte von V.S. Naipaul, dem trinidadischen Schriftsteller. In seinem Buch “A Bend in the River” sagt Naipaul: “Die Welt ist, was sie ist; Menschen, die nichts sind, die sich erlauben, nichts zu werden, haben keinen Platz darin.”

Der Krieg im Jemen hat ein Ausmaß an Barbarei erreicht, wie nur wenige Kriege in der jüngeren Geschichte. Er ist zu einem humanitären Alptraum geworden, den nur eine Einstellung der Feindseligkeiten durch Saudi-Arabien und die Bereitstellung….