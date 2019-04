Die Nachricht vom Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ging wie ein Lauffeuer durch alle Medienkanäle. In die weltweit geäußerte Trauer und Twitter-Botschaft von Präsident Macron mischt sich jedoch ein Beigeschmack von Doppelmoral, wie Albrecht Müller, Nationalökonom und Herausgeber der kritischen Webseite „NachDenkSeiten“, in einem Artikel feststellt. Sehen Sie selbst.

