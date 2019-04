Kurz vor der Stichwahl: Poroschenko lässt Militär in Kiew zusammenziehen!

Bürger der ukrainischen Hauptstadt Kiew filmen heute diverse Militärkolonnen der ukrainischen Armee und Nazionalgarde von Poroschenkos Kiewer Regime. Das Video zeigt u.a. Militärtransporter sowie Schützenpanzer – die durch eine Zufahrtsstraße nach Kiew hineinfahren.

Zur Erinnerung: Am kommenden Sonntag 21.April (Ostersonntag) findet die 2.Wahltour (Stichwahl) der laufenden Präsidentschaftwahlen in der Ukraine statt. Zuvor soll es eine Live-Debatte zwischen Poroschenko und dem favorisierten Kandidaten & Komiker Selenskij im “ausverkauften” Olympia-Stadion in Kiew geben.