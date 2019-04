Farages neue Brexit-Partei Nummer 1 bei Umfragen

Nachdem Brexit-Debakel der Konservativen Partei unter Premier Theresa May und die Verschiebung des Ausstiegs aus der EU bis in den Herbst, hat Nigel Farage eine neue Partei gegründet, die an der kommenden EU-Wahl im Mai teilnimmt. Laut mehreren Umfragen liegt Farages Brexit-Partei an erster Stelle bei den Umfragen, was einen Schock im politischen Establishment und den Medien auf der britischen Insel ausgelöst hat. Offensichtlich wollen ein Grossteil der Briten trotz der negativen Propaganda immer noch die EU verlassen.

Laut der letzten YouGov-Umfrage, der zweiten in zwei Tagen, hat die neu gegründete Partei von Farage, die am Freitag während einer Kundgebung in Coventry ihre offizielle Coming-Out-Party gefeiert hatte, bei den…..