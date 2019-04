VORSICHTIG! Hab niemals eine dieser 9 Pflanzen in deinem Haus! Sie sind eine Gefahr für dich!

Pflanzen sind ein wunderbares Deko-Element und für viele gehören sie einfach dazu. Ein Garten ohne jegliche Bepflanzung wäre ebenfalls ein trostloser Anblick. Schöne Blumen, Sträucher und Bäume lassen einen Garten gleich viel heimischer wirken. Doch viele sind sich nicht bewusst, wie gefährlich manche Pflanzen sind, die sie sich ins Haus holen. Besonders wenn in deinem Haus kleine Kinder und Haustiere leben, ist die Gefahr einer Vergiftung groß. Wir stellen dir nachfolgend die wichtigsten giftigen Pflanzenarten vor, was sie so tückisch macht und woran du sie erkennen kannst

Ähnliche Beiträge