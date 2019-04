Das Geheimnis der Wildpflanzen: Welche du unbedingt essen solltest – Dr. Markus Strauß

Wir Menschen sind offensichtlich als Gesellschaft nicht in der Lage den Zusammenhang zwischen Ernährung und Umwelt zu erkennen: Noch nie wurde soviel giftige Agrarchemie eingesetzt und noch nie war die Qualität der industriell hergestellten Nahrungsmittel so schlecht wie heute. Allerdings gibt es auch heute noch echte und „ehrliche Lebensmittel“, die lediglich in Vergessenheit geraten sind.

Der Wildpflanzenexperte Dr. Markus Strauß tritt für die Re-Integration der essbaren Wildpflanzen in unsere heutige Alltagskultur ein. Warum dies gerade heute so wichtig ist und wie wir dadurch wieder zurück zur Natur finden erklärt er in diesem Interview. Weitere Informationen zur EWILPA-Stiftung, welche sich für die Erschaffung von essbaren Wildpflanzenparks einsetzt, sowie einige „wilde Rezeptideen“ für (Wieder-) Einsteiger finden Sie unter: www.ewilpa.net