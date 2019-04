Das bin nicht mehr ich

Foto: Michael S. Williamson

Die Washington Post hat einen erschütternden Bericht über die misslichen Verhältnisse veröffentlicht, in die sogar Obdachlose mit Jobs in der US-Hauptstadt geraten können: In einer der Zeltstädte kämpft Monica Diaz um ihren Vollzeitjob und ihre Würde. An einem kalten Donnerstagmorgen um 10 Uhr kauerte Monica Diaz voller Angst in ihrem Zelt (in der Washingtoner Innenstadt). Seit der letzten Räumung waren zwei Wochen ver­gangen, und schon bald würden von Polizisten begleitete städtische Arbeiter mit Lastwa­gen zum Abtransportieren des Räumungsmülls auftauchen, um die aufgebauten Zelte zu beseitigen. Mehr hier…..