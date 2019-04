Wissenschaftler setzen einen toten Alligator auf den Grund des Ozeans und dann passiert das

Was passiert mit der Leiche eines Alligators auf dem Meeresgrund? Tierliebhaber waren erstaunt und ein wenig entsetzt über die Ergebnisse eines Experiments, bei dem Forscher tote Alligatoren auf dem Meeresboden legen, um zu verstehen, welche grausamen Tiefseefische der Kadaver anziehen könnte.

Die Studie, die von Craig McClain und Clifton Nunnally vom Louisiana University Marine Consortium (LUMCON) geleitet wurde, sahen, wie Forscher drei Alligatoren, die kürzlich in Louisiana auf dem Meeresgrund gekeult worden waren, fallen ließen, um das Verhalten von Tiefseefängern zu beobachten.

Die Forscher fanden heraus, dass innerhalb von nur 24 Stunden die Leiche eines der Alligatoren von einer Meereskreatur namens Riesenisopod angegriffen wurde. Diese bizarr aussehenden Tiere sind entfernt mit Pillenwanzen (auch bekannt als Roly-Polys) verwandt, aber sie sind viel größer, etwa so groß wie ein Fußball. Das Filmmaterial zeigt diese Tiere, die mit ihren mächtigen, krallenartigen Unterkiefern Fleisch aus dem zähen Fell des Alligators in einer Art Raserei herausreißen. Einige der Kreaturen können sogar gesehen werden, wie sie in die Leiche des Alligators gehen, um sie von innen heraus zu essen. Nach dem Essen sind die riesigen Isopoden verblüfft, da sie so viel gegessen haben, dass sie sich kaum bewegen konnten. Das ist ein typisches Verhalten des Tieres, das nach einem so großen Fest monatelang oder sogar ein Jahr lang nicht essen muss.

Die riesigen Isopoden sind bekannt, dass sie sich von Leichen die auf den Meeresgrund gesunken sind ernähren. Typischerweise ernähren sie sich von verrottenden Walen, Delfinen, Seelöwen, Thunfisch, Haien und Stachelrochen. In verzweifelten Zeiten werden sie auch irdisches Material aus dem Land wie Pflanzenmaterial und Holz essen.

Die Forscher erklären, dass sie die Alligatorleichen in den nächsten Monaten weiter beobachten werden, um zu sehen, welche anderen Tiefseekreaturen angezogen werden. Nach dem riesigen Isopodenfest wird vorhergesagt, dass die Überreste des Alligators kleinere Meerestiere wie Schlangensterne und kleine Fische anziehen werden. Die Forscher hoffen auch, dass Würmer die Knochen fressen am Festschmaus teilnehmen werden.

