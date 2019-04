B-52 Bomber führen “Training ‘Mission’ mit Japan über dem Ostchinesischen Meer durch

Zwei Boeing B-52 Langstrecken-, Subsonic- und Jet-betriebene strategische Bomber führten kürzlich eine “Integrationstrainingsmission” mit der U.S. Navy und der Japan Air Self Defense Force (JASDF) über dem Ostchinesischen Meer durch.

Eine Erklärung der U.S. Pacific Air Force (PACAF) vom vergangenen Monat deutete darauf hin, dass zwei B-52 von der Andersen Air Force Base in Guam abflogen, die mit McDonnell Douglas F-15 Eagles verbunden waren, die der Kadena Air Base in Japan zugeordnet waren. Die Mission wurde am 20. März durchgeführt.

“Trainingsmissionen und Patrouillen in den umkämpften Gewässern sind keine Seltenheit, da sie zu einer regelmäßigen Übung der amerikanischen Streitkräfte geworden sind. Der Einsatz von Bombern in der Region durch die USA findet seit mehr als 10 Jahren im Rahmen ihrer Kontinuierlichen Bomberpräsenz statt, eine Mission, die Washington als “zur Unterstützung eines freien und offenen Indo-Pazifiks” bezeichnet.

Als Reaktion auf die von den USA geführte militärische Übung führte die Luftwaffe der Volksbefreiungsarmee (PLAF) am 30. März eine eigene Übung mit sechs Xian H-6-Bombern, zusätzlichen Aufklärungsflugzeugen und Jets über die Miyako-Straße durch, einer Wasserstraße, die zwischen Miyako Island und Okinawa Island liegt.

Die USA und Japan haben routinemäßig Trainingsmissionen zur Luftverteidigung im Ostchinesischen Meer durchgeführt, wo sich die von Japan kontrollierten Senkaku-Inseln befinden.

Im September letzten Jahres berichteten wir, dass interne Dokumente der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) angaben, dass eine militärische Krise bei Souveränitätsstreitigkeiten über die Senkaku-Inseln unvermeidlich sei.

Die USA haben wiederholt die freedom of navigation (FON) genutzt, um ihre Zerstörer der Arleigh Burke-Klasse im Südchinesischen Meer in der Nähe von Chinas militarisierten Inseln zu segeln. B-52s haben regelmäßige Flüge in der Nähe einiger dieser stark umkämpften Gebiete durchgeführt. Peking hat diese Missionen als “Provokationen” verurteilt.

Jährlich durchlaufen Waren im Wert von 5 Billionen Dollar das Südchinesische Meer. Peking hat wiederholt betont, dass es bereit ist, die Kriegsübungen in der Region zur Verteidigung seines Territoriums zu intensivieren. Die Bedrohung wird von den amerikanischen Streitkräften weitgehend ignoriert, die weiterhin militärische Übungen in einigen der umstrittensten Gewässer der Welt durchführen.

Washington und Peking haben häufig einen Krieg der Worte über die Militarisierung des Südchinesischen Meeres entfesselt, wo China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei und die Philippinen alle konkurrierende wirtschaftliche Ansprüche haben.