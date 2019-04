“Pulse of Europe” demonstriert gemeinsam mit “Fridays for Future”, also auch für den EU Staatsterror gegen die Gelbwesten. Wer jetzt immer noch nicht kapiert, dass die reaktionärsten Kräfte mal wieder die Metaphysik einer “Jugend”-“Bewegung” für ihre Ziele nutzen, dem ist wohl nicht zu helfen.

Wenn Organisationen wie die SDAJ ihre “Verankerung” in dieser “Bewegung” verkünden lassen, sollte das keiner weiteren Kommentare mehr bedürfen.

Das dürfte sich zu mehr aus wachsen als einem weiteren Fehler unter vielen. Es könnte der Genickbruch sein. Wer als Erwachsener immer noch davon träumt “die Bewegungen zusammenzuführen”, wird am 19. Mai (Anmelder in Berlin: Uwe Hiksch) besichtigen können, was hier in Wirklichkeit zusammengeführt wird, weil es längst zusammengehört. Offener kann man das Spiel nicht mehr treiben: Durch “Klimaschutz” zur Kriegsanleihe. Quellen: “Pulse of Europe” demonstriert mit “Fridays for Future” und Dagmar Henn