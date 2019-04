Wie krank ist das System der Fleischproduktion? Nach Fleischskandal „Kranke Kühe“ in Polen jetzt auch Schlachthof in Deutschland!

Während etwa 6000 Landwirte in Münster gegen die neue Güllereform demonstrieren, die Verordnung, die unser Wasser vor zu viel Nitrat schützen soll, wurde ein Schlachthof in Niedersachsen nach aufgedeckten Skandalen geschlossen. Wie krank ist das System der Fleischproduktion? Erst kürzlich deckte eine Undercover-Recherche auf, dass kranke Kühe und sogar lebende Föten in Schlachthöfen getötet werden. Ihr Fleisch wird verarbeitet und landet im Handel. Der Skandal ist kein Einzelfall, wie wir Netzfrauen feststellen mussten. denn bereits 2018 wurde bekannt, dass mit kranken Kühen auch in Deutschland Geld verdient wird. Laut Schilderung eines ehemaligen Mitarbeiters eines solchen Betriebes nehmen diese Schlachthöfe für wenig Geld verletzte Tiere von Bauern ab und verarbeiten diese. Und was die SOKO Tierschutz aktuell aufgedeckt hat, ist genau das…..

