Polens ehemaliger Armeechef will einen US-Präventivschlag gegen Russland

Einer der obersten ehemaligen Militärkommandanten Polens, der bis 2009 die Landstreitkräfte des Landes leitete, General (a. D.) Waldemar Skrzypczak, hat eine Bemerkungen zur Art der “russischen Bedrohung” für Europa und zur Bereitschaft der westlichen Verbündeten zum Einsatz von Atomwaffen in zukünftigen Konflikten gemacht die einem den Atem stocken lässt.

General a. D. Waldemar Skrzypczak, ehemals Kommandant der polnischen Landstreitkräfte.

Beunruhigenderweise spiegeln seine jüngsten Äußerungen in einem Interview mit dem polnischen Medienkonzern „Wirtualna Polska“ diese Woche möglicherweise mächtige und harsche Elemente des polnischen Militärapparates wider, die Polen zusammen mit Skrzypczak jetzt als Bollwerk gegen die „Aggression aus dem Osten“ sehen. Der pensionierte General stellte sich ein zukünftiges Konfliktszenario vor, in dem ein US-Nuklearschlag als „die vernünftigste Antwort“ begrüßt und notwendig wäre.

Als Teil seiner Bemerkungen legte der ehemalige Landstreitkräfte ein Szenario vor, in dem er Polen als zukünftigen „Ground Zero“ für Auseinandersetzungen zwischen der NATO und Russland ansieht. Er machte das osteuropäische Land zu einem „aus strategischer Sicht äußerst wichtigen Staat“, um einen Eingriff der „russischen Kriegsmaschine“ in den Westen zu verhindern, was „die größte Sorge der freien Welt“ darstelle.

Laut einer Übersetzung des Interviews durch RT meinte Skrzypczak tatsächlich, dass eine russische Invasion in Polen der wahrscheinliche Katalysator für den Erstschlag der USA mit Atomwaffen sein könnte

„Es stimmt, dass die Amerikaner Atomangriffe geschworen haben, um die Rote Armee in Polen zu stoppen“, sagte Skrzypczak in einem offensichtlichen Hinweis auf die Tage des Kalten Krieges.

„Nun gibt es solche Pläne, falls Putin losschlägt. Das ist nicht nur aus militärischer Sicht die vernünftigste Antwort.“

Ein solches Ergebnis ist für Polen „inakzeptabel“, aber wenn ein Krieg ausbricht, „wird niemand nach unserer Meinung fragen“, sagte der ehemalige General. Zur Realität zurückkehrend, räumte er ein, dass das Schlimmste, was Polen passieren könnte, seine Isolation „als Folge unserer eigenen politischen Fehler“ sei.

Doch gerade aus der Geschichte müsste Polen eigentlich gelernt haben: Im Zweiten Weltkrieg hatten die Polen von allen europäischen Staaten prozentual den größten Blutzoll zu entrichten, da das Land zu einem gewaltigen Schlachtfeld avancierte – und zwar zuerst als die Wehrmacht vorrückte und dann beim Rückzug der deutschen Soldaten und dem Vormarsch der Roten Armee erneut. Und das auch deshalb, weil man seitens Warschaus mit den Briten als Verbündeten glaubte, eine nationalistische Aggressionspolitik durchführen zu können.