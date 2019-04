Der Rodscher – unser einziger wahrer Weltpolitiker

Roger Federer wirbt für 5G-Anbieter Sunrise und platziert damit für Telekom-Titan Huawei ein virtuoses, völlig verstohlenes Ass.

Er spielt auf den lukrativsten Plätzen der Welt, auch in der Werbung. Derzeit schwärmt unser Rodscher auf Plakatwänden und in Fernsehspots vom neuen Mobilfunkstandard 5G. Federer-Sponsor Sunrise hat eine 5G-Pilotaktion in 150 Schweizer Ortschaften gestartet und sich als Partner Huawei angelacht. Der chinesische Netzausrüster spielt wirtschaftlich und technologisch an der Weltspitze, sein 5G-Mikrochip ist der weitaus billigste, aber auch beste. Die westliche Konkurrenz erblasst vor Neid, US-Präsident Trump ruft gereizt zum Boykott auf: Huawei berge wegen seiner Nähe zur chinesischen Staatsmacht ein hohes Sicherheitsrisiko, das Unternehmen könne in seinen Geräten sogenannte Back Doors (Hintertüren) einbauen und so die Daten zu Spionagezwecken mitlesen.

USA intervenieren in Bern

Praktisch unbemerkt punktet das Doppelteam Federer-Huawei gegen die westliche Welt. Während die kleine Schweiz (neben anderen europäischen Staaten) von den USA bedrängt wird, auf Huawei zu verzichten (17.03.), macht sich Rodscher …..