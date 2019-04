Haftars Marsch auf Libyens Hauptstadt: Moskau macht Nato verantwortlich

© Sputnik / Grigorij Sysoew

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat die Nato für das andauernde Kriegschaos in Libyen verantwortlich gemacht. In dem kriegsgeschüttelten ölreichen Wüstenland droht eine militärische Eskalation, nachdem die Truppen von General Khalifa Haftar einen Vormarsch auf die von der Uno anerkannte Regierung in Tripolis begonnen haben.