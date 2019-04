„Marc Dutroux und die Gladio-Satanisten!“ – Kindesentführung, Satanismus, Pädophilie, Mind Control & Menschenopfer!

Shutterstock.com

Die Rolle von satanistischen Gruppen im Zusammenhang mit dem Dutroux-Komplex wurde von mir schon in einem der letzten Artikel am Rande beleuchtet, daran möchte ich in diesem hier anknüpfen.

Auffällig ist, dass satanistische Gruppen, die dem belgischen Pädophilenring nahe waren bzw. mit ihm erwiesenermaßen kooperiert haben, auch direkt oder indirekt mit der Stay-Behind Armee Gladio in Verbindung standen.

Institut Abrasax

Am deutlichsten tritt die Verbindung von Satanisten und Dutroux-Netzwerk bei der Sekte Institut Abrasax hervor. [1]

Das Institut Abrasax hat seinen Hauptsitz in Forchies La Marche, welches knapp 10km entfernt von Charleroi liegt, wo Dutroux seinerzeit lebte und auch die toten Kinder gefunden wurden. [2]

Das „Institut Abrasax“ wurde 1990 von Francis „Großmeister Anubis“ Desmet und Dominique „Hohepriesterin……