Ich erkläre in diesem Video warum 5G unser neuer Gott werden soll, die Gefahren dahinter und was wir tun können um das zu verhindern. In anderen Videos erkläre ich euch was dies mit unseren Bäumen zu tun hat und warum 5G nicht nur unserer eigenen Gesundheit sondern auch der Natur extrem schaden wird.

