Diese Nachricht ist aus dem Jahr 2013 und sollte daher mit den heutigen Zusammenhänge gesehen werden. Daher sollte auch klar sein warum Trump die von Israel annektierten Golanhöhen jetzt als ein Teil von Israel anerkennt.



Eine lokale Tochtergesellschaft des in New York börsennotierten Unternehmens Genie Energy – das von dem ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney beraten wird und zu dessen Gesellschaftern Jacob Rothschild und Rupert Murdoch gehören – hat nun die Exklusivrechte an einem 153 Quadratmeilen Radius im südlichen Teil der Golanhöhen nach Öl und Gas zu bohren.

Diese geografische Lage wird sich wahrscheinlich als umstritten erweisen. Israel eroberte die Golanhöhen im Sechstagekrieg 1967 und annektierte das Gebiet 1981. Die Verwaltung des Gebietes – das nicht völkerrechtlich anerkannt ist – war bis zum Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs vor 23 Monaten weitgehend friedlich.

“Diese Aktion ist hauptsächlich politisch – es ist ein Versuch, das israelische Engagement für die besetzten Golanhöhen zu vertiefen”, sagte der israelische Politologe Yaron Ezrahi FT. “Das Timing hängt direkt damit zusammen, dass die syrische Regierung mit Gewalt und Chaos zu tun hat und nicht frei ist, dieses Problem zu lösen.”

Es gibt etwa 20.000 israelische Siedler in den Golanhöhen.Wikimedia Commons

Anfang dieses Monats berichteten wir, dass Israel erwägt, eine Pufferzone zu schaffen, die bis zu 10 Meilen von Golan nach Syrien reicht, um die 47 Meilen lange Grenze gegen die Bedrohung durch islamische Radikale in der Region zu sichern.

Der Schritt würde die 1973 eingerichtete UN Dissgagement Observer Force Zone überholen, um den Jom-Kippur-Krieg zu beenden und eine Pufferzone zwischen den beiden Ländern zu schaffen.

Reed stellt fest, dass die jüngsten Erdgasfunde vor Israels Küste im Mittelmeer die Offshore-Gasreserve des Landes zu einer der größten ihrer Art in der Welt gemacht haben, was bedeutet, dass Israel zu einem bedeutenden Energieexporteur in seiner Region werden könnte.