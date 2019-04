Der expandierende globale Fußabdruck der US-Special Forces – Teil 3

Special Operations Forces – Bild: Flickr / US Army CC-BY 2.0

So wie das FBI, die NSA und die CIA seit ihrer Gründung an Macht, Einfluss und Unverantwortlichkeit gewachsen sind, scheint SOCOM bereit zu sein, zum Nachteil der Republik, der sie geschaffen wurde, demselben Modell zu folgen….

Die ersten beiden Teile finden sie hier:

Der expandierende globale Fußabdruck der US-Special Forces – Teil 1

Der expandierende globale Fußabdruck der US-Special Forces – Teil 2

Verkümmerung der konventionellen Kriegsführung

In einer detaillierten Analyse, die Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde: „Warum das US-Militär für einen gewaltigen konventionellen Konflikt so unvorbereitet ist“, skizzierte ich die Ursachen und Auswirkungen des Rückgangs der Kapazitäten konventioneller US-amerikanischer Kriegsführung. Zweifellos besteht eine direkte Korrelation zwischen der Abhängigkeit von dem exponentiellen Wachstum der US-Spezialeinheiten und dem Rückgang der Bereitschaft und Fähigkeit konventioneller Kräfte. Dies ist in allen Dienstzweigen offensichtlich und hat sich nachteilig auf die Fähigkeit der US-Streitkräfte ausgewirkt, zukünftige Offensiv- und…..