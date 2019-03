Überall, wo man in Gaza hingeht, sieht man Menschen, die im Rückmarsch verwundet wurden

Hasan al-Kurd, einer der Organisatoren des letztjährigen Großen Marsches der Rückkehr in Gaza, sagt, dass die Proteste den Menschen in Gaza einen Grund zum Leben gaben. In einem offenen Interview spricht er über die schockierende Zahl der Opfer, wie die Hamas die gewaltfreie Initiative übernommen hat und was er heute anders machen würde. – Hasan al-Kurd



“Das ist so etwas wie unser Jahrestag”, sage ich zu Hasan al-Kurd, einem der Organisatoren des Great March of Return in Gaza. “Das ist es”, al-Kurd lacht, “Ich hätte nie gedacht, dass wir noch ein ganzes Jahr lang gehen würden.”

Das erste Mal, als Hasan und ich sprachen, war am Vorabend des Großen Marsches der Rückkehr. Al-Kurd hatte eine Friedensbotschaft an die Israelis richten wollen. Ein Jahr später, obwohl er zugab, dass die Dinge viel schneller gewalttätig wurden, als von den Organisatoren erwartet, sagt er, dass er immer noch an Gewaltlosigkeit glaubt.

Der Optimismus, der in diesem ersten Interview durch die Telefonleitung kam, wurde diesmal durch ein Gefühl der Depression ersetzt. Nach Angaben der Vereinten Nationen, die diese Woche veröffentlicht wurden, haben israelische Streitkräfte seit Beginn der Proteste am 30. März 195 Teilnehmer, darunter 41 Kinder, erschossen und getötet. Mehr als 29.000 Demonstranten wurden verletzt oder verwundet, mehr als die Hälfte davon durch israelische Schüsse. Einige schätzen noch höhere Zahlen.

Al-Kurd sagt, er hätte nicht gedacht, dass die Opferzahlen so hoch werden…..