Syriens Lager Rukban ist jetzt kaum mehr als ein von den USA kontrolliertes Konzentrationslager – und das Pentagon läßt Flüchtlinge nicht weggehen

Laut dem Cambridge Dictionary ist ein Konzentrationslager definiert als „ein Ort, an dem eine große Anzahl von Menschen als Gefangene unter extrem schlechten Bedingungen gehalten werden, insbesondere aus politischen Gründen“. Es ist unbestreitbar, dass das Lager Rukban diese Definition buchstabengetreu wiedergibt.

Das Militär der Vereinigten Staaten hat Angebote zur Lösung der wachsenden humanitären Krise im Flüchtlingslager Rukban in Syrien abgelehnt, das sich in einer 55 km langen Zone befindet, die von den USA entlang der syrisch-jordanischen Grenze besetzt ist. Die USA haben sich auch geweigert, irgendeinen der geschätzten 40.000 Flüchtlinge – die meisten davon Frauen und Kinder – freiwillig aus dem Lager gehen zu lassen, obwohl Kinder in Scharen an Nahrungsmangel, nicht ausreichender Unterkunft und medizinischer Versorgung sterben. Die USA haben dem Lager auch keine humanitäre Hilfe geleistet, obwohl sich eine US-Militärbasis nur 20 km entfernt befindet.

Die wachsende Verzweiflung im Lager Rukban hat in den Medien kaum Beachtung gefunden, wahrscheinlich wegen der Kontrolle der USA über das Gebiet, in dem sich das Lager befindet. Die USA wurden beschuldigt, Zivilisten nicht aus dem Gebiet gehen zu lassen – obwohl fast alle den Wunsch geäußert haben, entweder in das von der syrischen Regierung kontrollierte Gebiet zurückzukehren oder Zuflucht in Nachbarländern wie der Türkei zu suchen -, weil die Präsenz des Lagers dazu beiträgt, die illegale Besetzung des Gebiets durch die USA zu rechtfertigen.

Obwohl die USA ihre Präsenz in al-Tanf seit langem als notwendig rechtfertigen, um Daesh (ISIS) zu besiegen, hat die US-Regierung auch anerkannt, dass al-Tanfs wahre strategische Bedeutung in den Bemühungen der USA liegt, den Iran „einzudämmen“, indem sie eine Verbindung vom Iran zu Syrien über den Irak blockieren. Al-Tanf liegt in der Nähe des Grenzgebietes zwischen Syrien, Irak und Jordanien. So sind Rukbans geschätzte 40.000 Einwohner im Spiel der USA mit dem Iran zu Bauern geworden, deren Grundbedürfnisse von ihren Besatzern ignoriert werden.

Die USA zeigen kein Interesse an Treffen

Am Dienstag trafen sich Delegationen aus Russland, Syrien, den Vereinten Nationen und dem Flüchtlingslager Rukban, um über das……