Trump droht Russland – verschwindet aus Venezuela

Bei einem Treffen mit Fabiana Rosales im Weissen Haus am Mittwoch, die Ehefrau von Juan Guaido, hat Trump gegenüber den anwesenden Reportern gesagt, “Russland muss aus Venezuela verschwinden” sonst sind “alle Optionen offen“. Das heisst, Trump droht Russland mit einem Krieg wegen der Anwesenheit von russischen Personal in Venezuela. Mit dieser Aufforderung und Drohung ist mir endgültig klar, Trump und seine Schergen um ihn herum sind völlig geisteskrank und gehören in eine geschlossene Anstalt eingesperrt.

Der Grund für diese Drohung, am vergangenen Samstag landeten zwei russische Maschinen auf dem Flughafen von Caracas, eine Ilyushin IL-62 Passagiermaschine und ein Antonov AN-124 Frachter, und das US-Regime behauptet, es wären 100 russische Soldaten eingetroffen, macht daraus ein riesen Spektakel.

Dabei sagte ein Sprecher des venezolanischen Informationsministerium…..