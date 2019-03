Kommentar: Urheberrechtsreform – Angriff auf den gesunden Programmiererverstand

Autorin und Programmiererin Elisabeth Bauer übt schon mal, wie sie Kunden Uploadfilter schmackhaft macht. Ob uns Axel Voss da vor allen Problemen rettet?

Als Programmiererin sammele ich in so einem Fall in einem Kundengespräch erstmal die Anforderungen.

Ich: “Also das Programm soll den widerrechtlichen Upload urheberrechtlich geschützter Werke verhindern. Es gibt da verschiedene Technologien. Aber für alle brauche ich natürlich die Werke selbst, damit ich Fingerprints anfertigen kann. Wann können sie mir die gesamte urheberrechtlich geschützte Werkproduktion der Menschheit zur Verfügung stellen?”

Kunde: “…”

Ich: “Dann ist noch die Frage, wie man an Werke rankommt, die nur offline verfügbar sind. Sie werden Angestellte brauchen, die regelmäßig alle…..