WT7, das 3. am 09.11.2001 in New York, angeblich allein durch Feuer zerstörte Hochhaus, im Vergleich zu dem am 24.03.2019 in Duisburg gesprengten “Weisen Riesen”. Mit der Behauptung eines Angriffs fremder Mächte am 09.11.2001 “rechtfertigte” der Kriegsverbrecher G. W. Bush den Krieg gegen andere Länder und die Ermordung unzähliger Menschen.

