Kosovo-Krieg 1999: Der Massenmord von NATO, SPD und GRÜNEN

Vor 20 Jahren führte die erste rot-grüne-Bundesregierung den ersten deutschen Angriffskrieg seit 1945. Hans Krause über die Hintergründe der Bomben auf Belgrad und die Lügen der Kriegstreiber. Bundeskanzler Schröder ist sich der historischen Dimension seiner Entscheidung bewusst. Also wendet er sich am 24. März 1999 mit einer Fernsehansprache direkt an die Menschen in Deutschland. Viele Menschen sind verwirrt und schockiert, weil ausgerechnet eine rot-grüne Regierung die deutsche Armee in einen Krieg führt. Zuvor sprechen angesichts der Machtübernahme nach 16 Jahren konservativer Regierung unter Helmut Kohl, sozialdemokratische Medien von »Zeitenwende« und »Aufbruch«.



….passend dazu…..

Nato-Raketen auf Belgrader Geburtsstation: Wie 48 Mütter mit Babys gerettet wurden

Das Personal der Klinik im Zentrum von Belgrad, die im Mai 1999 von Nato-Flugzeugen angegriffen wurde, hat damals 48 Wöchnerinnen samt Babys gerettet. Darüber berichtete die Krankenschwester Elena Savić, Teilnehmerin dieser Ereignisse, im Gespräch mit Sputnik. Sie ist auch heute noch in der Klinik tätig.

Die Nato-Fliegerkräfte hatten nach Mitternacht Der beispiellose Angriffskrieg der NATO-Truppen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien hat ein Gesicht. Willy Wimmer Es ist das Gesicht von Sanja, die mit ihren fünfzehn Jahren aus ihrem hoffnungsvollen Leben gerissen worden ist. Sie war seit einem halben Jahr Schülerin des mathematischen Elite-Internates in Belgrad. Als zweitbester Mathematikerin ihres Jahrgangs stand ihr dieser Platz zu. Sie war eine große Hoffnung für ihr Land, vielleicht eine neue Tesla. Durch NATO-Kampfflugzeuge wurde sie auf der Brücke ihres Heimatortes Varvarin, zusammen mit anderen, in einem für die NATO typischen Terrorangriff getötet. Typisch deshalb, weil das Muster dem entsprach, was die Welt beim Angriff auf die Botschaft der Volksrepublik China in Belgrad erleben mußte, als es den Vereinigten Staaten darum ging, den völkerrechtswidrigen und ordinären Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien in Gang zu halten. Es gibt ein anderes Gesicht dieses Krieges. Das des NATO-Sprechers Nato-Militäropeation gegen Jugoslawien: Die Geschichte des Konflikts