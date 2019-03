Die Nation hat mit politischer Instabilität zu kämpfen, seit der ehemalige Polizeichef Thaksin Shinawatra 2001 an die Macht kam. Zwei Militärputsche, einer im Jahr 2006 und einer im Jahr 2014, haben sich entfaltet, um Shinawatra und seine politische Partei von der Macht zu entfernen, nachdem sie sich einer beispiellosen Korruption, einem Machtmissbrauch und Menschenrechtsverletzungen hingegeben hatten.

Die üblichen Verdächtigen NGOS die Einfluss nehmen

Bild Quellen: concordia.net

Shinawatra, seine Schwester, die von 2011 bis 2014 als Premierminister für ihn tätig war, und mehrere andere prominente Mitglieder seiner politischen Partei leben heute im Ausland in Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Shinawatra und seine politischen Verbündeten haben wiederholt Gewalt als Werkzeug benutzt, um die Macht zurückzuerobern, was in den Jahren 2009, 2010 und 2014 zu Schlagzeilen mit Blutvergießen führte.

Der Schlüssel zu Shinawatras politischem Durchhaltevermögen ist die immense Unterstützung, die er von den Vereinigten Staaten, Europa und ihrem kollektiven Einfluss auf die globalen Medien erhält. Die Rückkehr von Shinawatra an die Macht und die Schwenkbewegung Bangkoks weg von seinen wachsenden Verbindungen zu Peking und zurück zur Wall Street und Washington ist seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten eine wichtige Priorität des US-Außenministeriums und seiner Funktionäre in Südostasien.

“Pro-Demokratische Kräfte” repräsentieren einen Flüchtigen und seine ausländischen Sponsoren.

Thaksin Shinawatra lebt im Ausland, um mehreren Haftbefehlen, unzähligen anhängigen Strafverfahren und einer strafrechtlichen Verurteilung zu entgehen, verbunden mit einer zweijährigen Haftstrafe, die von thailändischen Gerichten verhängt wurde. Sein Status als Flüchtling hindert ihn eindeutig daran, für ein öffentliches Amt zu kandidieren oder dieses zu übernehmen.

Trotz dieser Einschränkung führt er immer noch offen die wichtigste Oppositionspartei Thailands, Pheu Thai. Aus Angst, dass Pheu Thai für genau diese Tatsache vor den Wahlen im nächsten Jahr aufgelöst werden könnte, scheint es, als hätte er eine Vielzahl anderer Parteien geschaffen, um eine Front zu schaffen, die er nutzen will, um Wahlen zu gewinnen und sich wieder an die Macht zu bringen.

Dazu gehört auch die Future Forward Party des Milliardärs Thanathorn Juangroongruangkit, die wiederholt jegliche Bindung an Thaksin Shinawatra geleugnet hat, obwohl Thanathorn selbst während einer FCCT-Veranstaltung zugegeben hat, dass er Shinawatras Pheu Thai Party im Jahr 2011 unterstützt und an Shinawatras verschiedenen, tödlichen “Red Shirt”-Straßenprotesten teilgenommen hatte. Ebenfalls relevant ist Thanathorns Onkel, der als Oberminister in Shinawatras früheren Regierungen und Thanathorns Familie arbeitet, die die berüchtigte pro-Shinawatra Matichon Media Group besitzt, zu der die Zeitungen Matichon und Khaosod gehören.

Darüber hinaus lud der Concordia-Jahresgipfel 2018 Thanathorn ein, im September zu sprechen. Concordia wird von berüchtigten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Geheimdiensten der USA sowie einem hochrangigen Minister in der Regierung von Thaksin Shinawatra, Suwat Liptapanlop, geleitet.

Future Forward selbst wird von einem der Lobbyisten von Shinawatra, Piyabutr Saengkanokkul, mitbegründet, der als Teil der angeblich akademischen Aktivistengruppe “Nitirat” Indoor-Kundgebungen für Shinawatras “Red Shirt”-Straßenfront durchführte. Future Forward verfügt auch über Mitbegründer, die eine Vielzahl von US- und europäisch finanzierten Fronten leiten, die sich als NGOs präsentieren. Hier mehr……