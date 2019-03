Diese Karte zeigt, wo in der Welt das US-Militär den Terrorismus bekämpft

Die Infografik zeigt zum ersten Mal, dass die USA heute in 40 Prozent der Nationen der Welt tätig sind.

Diese Karte ist die umfassendste Darstellung der Antiterrormaßnahmen des US-Militärs und der Regierung in Übersee in zivilen Kreisen in den letzten zwei Jahren. Um es zu entwickeln, durchsuchten meine Kollegen und ich vom Brown University’s Costs of War Project am Watson Institute for International and Public Affairs zusammen mit dem Smithsonian Magazine US-amerikanische und ausländische Regierungsquellen, veröffentlichte und unveröffentlichte Berichte, militärische Websites und geographische Datenbanken; wir kontaktierten ausländische Botschaften in den USA und das United States Africa Command des Militärs; und wir führten Interviews mit Journalisten, Wissenschaftlern und anderen. Wir haben festgestellt, dass der Kampf gegen den Terror im Gegensatz zu dem, was die meisten Amerikaner glauben, nicht nachlässt – er hat sich auf mehr als 40 Prozent der Länder der Welt ausgebreitet. Der Krieg wird nicht nur vom Militär geführt, das seit 2001 1,9 Billionen Dollar für die Bekämpfung des Terrorismus ausgegeben hat. Das Außenministerium hat in den letzten 17 Jahren 127 Milliarden Dollar ausgegeben, um Polizei-, Militär- und Grenzschutzbeamte in vielen Ländern auszubilden und unter anderem Programme zur Aufklärung über Terrorismus zu entwickeln.

Da wir bei unserer Auswahl konservativ waren, sind die Bemühungen der USA zur Bekämpfung des Terrorismus im Ausland wahrscheinlich umfangreicher als diese Karte zeigt. Dennoch kann die große Reichweite, die hier offensichtlich ist, die Amerikaner dazu veranlassen, sich zu fragen, ob der Krieg gegen den Terror seine Ziele erreicht hat und ob sie die menschlichen und finanziellen Kosten wert sind.

Bild smithsonianmag.com. Klick Bild für größer und Quelle