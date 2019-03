Brexit – bleiben oder doch nicht gehen

Mindestens von Außen betrachtet wirkt der Streit um den Austritt von Großbritannien aus der EU chaotisch und ein Austritt droht aus Großbritannien einen gescheiterten Staat zu machen. Eventuell muss sogar die Queen im Falle eines Brexit in Sicherheit gebracht werden, mindestens droht aber das Klopapier auszugehen. Ein Narrativ der Angst ist etabliert. Premierministerin Theresa May (Conservative) wirkt so als würde sie den Rückhalt in ihrer Partei verloren. Und Jeremy Corbyn (Labour) scheint für die Vernunft und für die Interessen der Arbeiterschicht zu kämpfen. Nach den jüngsten Ereignissen sind sich beide aber womöglich näher als gedacht und ein Brexit in weiter ferne. [1] [2]

Irish Backstop

Wenn die Debatten nur lange genug laufen, dann laufen die Warnungen aller Seiten letztendlich darauf hinaus dass eine irische Grenze verhindert werden muss…..