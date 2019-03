Russlands Geheimdienst FSB “neutralisierte” 594 ausländische Geheimdienste im vergangenen Jahr!

Eines der Hauptziele ausländischer Spione in Russland ist die Entwicklung hochentwickelter Waffen. Im vergangenen Jahr haben die FSB-Mitarbeiter etwa 600 Geheimdienstler aus anderen Ländern neutralisiert. Neben dem Kampf gegen Spionage muss sich der FSB auf das Problem Terrorismus und Korruption konzentrieren, sagte Putin auf einer Sitzung des Vorstandes des FSB.

Die Bekämpfung des Terrorismus hat nach wie vor Priorität. In diesem Jahr hat der Präsident den FSB-Verantwortlichen jedoch eine neue Schlüsselaufgabe gestellt: Gewährleistung der wirtschaftlichen Sicherheit und Schutz der berechtigten Interessen der Unternehmer. Dies hat Putin in seiner Ansprache an die Bundesversammlung und auf der Sitzung des Innenministeriums des Innenministeriums erwähnt. Eine weitere wichtige Aufgabe ist der Schutz von Informationen unter den Umständen der echten Cyberangriffe, die gegen Russland durchgeführt werden.

Der Präsident dankte den Offizieren jedoch zunächst für ihre effektive Arbeit im vergangenen Jahr im Kampf gegen den Terrorismus, bei der Weltmeisterschaft und vor allem im Wahlkampf. Die Anforderungen an die Arbeit der Nachrichtendienste sind jedoch angesichts der Herausforderungen, denen sich Russland gegenübersieht, so hoch wie nie zuvor.

„In der Nähe der russischen Grenzen wird der Ausbau der militärischen Infrastruktur der NATO fortgesetzt. Und die Entscheidung der USA, sich vom INF-Vertrag zurückzuziehen, ist ein direkter Schritt zur Schwächung des gesamten Systems internationaler Sicherheitsabkommen. Dies verändert sicherlich das Betriebsumfeld, leider nicht zum Besseren“, so der russische Präsident.

Trotzdem wirkt der FSB erfolgreich gegen den Terrorismus. Allein in den letzten zehn Jahren ist die Zahl terroristischer Straftaten um mehr als das Hundertfache zurückgegangen. Der FSB muss jedoch weiterhin proaktiv handeln und die Pläne der Militanten in der Frühphase erkennen und durchkreuzen.

Wladimir Putin weiters: „Terroristen haben immer noch das Potenzial, Terroranschläge vorzubereiten. Wie auch in anderen Ländern, können sowohl organisierte Banden als auch einsame Fanatiker, die indoktriniert wurden, hinter diesen Verbrechen stehen. Wir müssen neue Formen und Methoden einsetzen, um solchen Bedrohungen entgegenzuwirken.“

Wir sollten auch die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von CSTO und SCO entwickeln. Der Staatschef sagte, die Arbeit der Gegenspionage sei produktiv. Dank erfolgreicher Spezialoperationen war die Aktivität von fast 600 Spionen frustriert.

„Wir sehen, dass ausländische Geheimdienste versuchen, ihre Aktivitäten in Richtung Russland zu verstärken. Sie suchen mit allen Mitteln Zugang zu Informationen politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und technologischer Natur. Dies gilt insbesondere für den Schutz der Daten über die Entwicklung, Erprobung und Produktion zukünftiger russischer Waffensysteme und fortschrittlicher militärischer Technologien und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck. Dies sollte unter strengsten und strengsten Kontrollen erfolgen. Aber natürlich, liebe Kollegen, möchte ich die andere Seite dieser Münze betonen. Wie sie jetzt sagen, sollte diese Kontrolle intelligent sein. Wir sollten keine künstlichen Barrieren schaffen. Wir sollten die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, als viele erfolgversprechende Entwicklungen jahrelang in Gewölben lagen, weil das Geheimhaltungsregime formell eingehalten wurde“, bekräftigte Putin.

Putin hat es sich zur Aufgabe gemacht, kriminelle Systeme, die Staat und Unternehmen schädigen, aktiver zu identifizieren. Dazu gehören die Verhinderung von Missbrauch auf den Finanzmärkten und die schnelle Reaktion auf die Verletzung der Rechte von Unternehmern durch Strafverfolgungsbehörden.

Es ist notwendig, die Sicherheit der nationalen Informationsressourcen zu erhöhen und Cyberangriffe auf staatliche Stellen und große nationale Unternehmen rasch rückgängig zu machen.

„Im Wesentlichen handelt es sich um gut geplante Großaktionen, die die nationalen Interessen unseres Landes ernsthaft beeinträchtigen können. Wir müssen auf die Tatsache vorbereitet sein, dass solche Cyberangriffe gegen Russland weitergehen werden und weitere Bedrohungen entstehen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die kritische Informationsinfrastruktur rechtzeitig zu schützen und ein System zur Erkennung, Verhütung und Minderung der Auswirkungen von Computerangriffen zu entwickeln“, sagte Wladimir Putin entschlossen.

Für den FSB-Grenzdienst wurden ernsthafte Aufgaben gestellt. Sie erhalten neues Equipment: 14 neue Anlagen wurden an Kreuzungspunkten in Betrieb genommen. Die Infrastruktur der Grenzgebiete muss weiter ausgebaut werden.

Transkript: Contra-Magazin