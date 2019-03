Bildquelle: totalvitality.tv

Hast du jemals Kinder dabei beobachtet wie sie mit ihrer Nahrung spielen? Ihre Fantasie dreht Broccoli in einen winzigen Wald von Bäumen.

Gebe dir selbst die Erlaubnis sich vorzustellen, dass die Lebensmittel die du isst, eigentlich für die Körperteile gut sind, denen sie ähneln, denn in vielen Fällen ist es das. Betrachte die Liste von diesen 15 schmackhaften Lebensmitteln die aussehen wie die Teile deines Körpers, Innen und aussen.

15 Lebensmittel die so aussehen wie das Körperteil, für das sie gut sind:

1. BOHNEN (FÜR DIE NIEREN)

In addition to giving you a great source of fiber, kidney beans may actually be an ancient remedy for kidney stones. Dr. Edward Group empfiehlt, Bohnen-Wasser durch den Tag zu trinken um die Schmerzen von Nierensteinen zu lindern.

2. OLIVES (FOR THE OVARIES) OLIVEN (FÜR DIE EIERSTÖCKE)

Eirunde Oliven könnten gut sein für ihre eirunden Körperkollegen, den…..