Neuseeland droht: Zehn Jahren Gefängnis für den Besitze des beim Terroranschlag aufgenommenen Videos

Die neuseeländischen Behörden haben die Bürger gerade ermahnt, dass sie mit bis zu zehn Jahren Gefängnis rechnen müssen, wenn sie „wissentlich“ eine Kopie des Videos besitzen, das der Attentäter bei seiner Tat aufnahm – und mit bis zu 14 Jahre im Gefängnis, wenn sie es verbreiten. Unternehmen (z.B. Internetdienstleister) müssen nach dem gleichen Gesetz mit einer zusätzlichen Geldbuße von umgerechnet 200.000 US-Dollar rechnen.

Der Terrorist Brenton Tarrant übertrug am Freitag um ca. 13:40 Uhr bei Facebook Live die ersten 17 Minuten seines Angriffs auf die Al Noor-Moschee im neuseeländischen Christchurch – der erste von zwei Moscheenangriffen, bei denen insgesamt 50 Menschen getötet und weitere 50 verletzt wurden.

Nach dem Anschlag verbreiteten sich sehr schnell Kopien von Tarrants Livestream sowie sein Manifest auf verschiedenen Hostingseiten, während Mainstreamplattformen wie Facebook, YouTube, Twitter und Scribd schnell davon gesäubert wurden. YouTube ist sogar so weit gegangen, den Suchfilter absichtlich zu deaktivieren, so dass die Menschen keine Aufnahmen von dem Attentat finden können – einschließlich Filmmaterial von verdächtigen Mehrfachschützen sowie Videos von Tarrants Verhaftung und jener anderer Verdächtiger.

Am Samstag berichtete der Journalist Nick Monroe, dass die neuseeländische Polizei die Bürger gewarnt hat, dass sie wegen der Verbreitung des Videos inhaftiert würden, während es auf der beliebten neuseeländischen Facebook Gruppe Wellington Live hieß, dass „die neuseeländische Polizei die Öffentlichkeit daran erinnern möchte, dass es ein Vergehen darstellt, Aufnahmen mit kriminellen Handlungen zu veröffentlichen, was auch das schreckliche Video vom gestrigen Anschlag umfasst. Wenn Sie dieses Video sehen, melden Sie es sofort. Laden Sie es nicht herunter. Teile es nicht mit anderen. Wenn festgestellt wird, dass Sie eine Kopie des Videos besitzen oder es geteilt haben, dann drohen Ihnen Geldbußen und mögliche Freiheitsstrafen.“

🚨New Zealanders threatened with 10 YEARS IN JAIL if they have the shooting video. 🚨

“Anybody found “knowingly” in possession of objectionable material can receive a maximum of 10 years imprisonment.”

14 YEARS IN JAIL if you are a “dealer” of the video https://t.co/ZIlKtsUaKt pic.twitter.com/Jus4VLUvZB

— Nick Monroe (@nickmon1112) 16. März 2019