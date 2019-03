Syrien teilt Israel mit, dass es angreifen wird, wenn die IDF die Golanhöhen nicht verlässt

In einem überraschenden und provokanten Ultimatum hat Syrien Israel über diplomatische Kanäle der Vereinten Nationen darüber informiert, dass es bereit ist, in den Krieg zu ziehen, wenn Israel die Golanhöhen nicht verlässt.



Der syrische stellvertretende Außenminister Faisal Mikdad soll die Botschaft über die Leiterin der Friedensüberwachungsorganisation der Vereinten Nationen (UNTSO), Christine Lund, in der vergangenen Woche übermittelt haben, so ein Bericht der World Israel News und später andere wichtige israelische Quellen, darunter The Jerusalem Post. „Syrien wird Israel angreifen, wenn es die Golanhöhen nicht verlässt“, sagte Mikdad dem UN-Vertreter.

Mikdad warnte Lund weiter, dass Syrien mit Gewalt reagieren wird, falls Israel seine Angriffe auf Syrien fortsetzt, die im vergangenen Jahr mehr als ein Dutzend Mal stattgefunden haben, die aber anscheinend kürzlich nach der angekündigten Lieferung des fortschrittlichen Raketenabwehrsystems S-300 an Damaskus Ende letzten Jahres unterbrochen wurden.

„Wir werden nicht zögern, Israel zu konfrontieren„, sagte Mikdad. „Wir haben auch keine Angst vor den Unterstützern Israels, die dazu beitragen, die Besetzung des Golan fortzusetzen“, fügte er hinzu.

Damaskus‘ entschlossene Warnung scheint eine Antwort auf ein umstrittenes Gesetz zu sein, das kürzlich erneut durch den US-Kongress beraten wird und das von den republikanischen Senatoren Ted Cruz und Tom Cotton und dem demokratischen Repräsentanten Mike Gallagher mitfinanziert wurde und darauf abzielt, die formelle Anerkennung der Souveränität Israels über die Golan Höhenregion durch die USA auszusprechen.

Unterdessen haben mehrere israelische politische Führer auf den historischen Anspruch Syriens auf den von Israel besetzten Golan und die Bereitschaft, darüber in den Krieg zu ziehen, reagiert. Während sie bei einem Besuch auf den Golanhöhen sprachen, schworen Gabi Ashkenazi, Yair Lapid, Benny Gantz und Moshe Ya’alon: „Er ist unser und er wird unser bleiben“ – sicherlich ein dominantes Gefühl, das die Grenzen der israelischen Parteien überschreitet.

„Wir werden die Zahl der Bewohner des Golan erhöhen und eine durchschlagende Botschaft an alle senden – wir werden die Golanhöhen nie aufgeben“, sagte Gantz laut The Jerusalem Post. „Wir werden die Unterstützung der USA und der internationalen Gemeinschaft in Anspruch nehmen, um die Interessen Israels an unserer Nordgrenze zu vertreten“, fügte er hinzu.

Dieses geschieht, nachdem letzten Monat die syrische Armee ihren Einfluss auf ihrer Seite des besetzten Golan festigte, nachdem sie letztes Jahr al-Qaeda und ISIS Gruppen besiegt hatte, die das Quneitra Gebiet für Jahre vor dem syrischen Krieg gehalten hatten.

Der Jerusalemer Post berichtete damals (13. Februar):

Die syrische Armee hat Truppenverstärkungen zu einer Basis im Quneitra-Bereich geschickt, der an die Golanhöhen grenzt, so die libanesische Al-Masdar News Website. Der Bericht kam nur 24 Stunden, nachdem Syrien seine Luftverteidigung im Westen des Landes in höchste Alarmbereitschaft versetzt hatte. Dies ist Berichten zufolge das erste Mal, dass Syrien die Grenztruppen seit Beginn seiner militärischen Operation im Gebiet Quneitra verstärkt hat.

Die Assad-Regierung hatte den israelischen Streitkräften seit langem die Schuld dafür gegeben, dass sie die Anwesenheit von Al-Qaida- und ISIS-Terroristen auf der syrischen Seite des Golan-Grenzgebiets vor der Befreiung Quneitras durch die syrische Armee zugelassen und erleichtert hatten.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal aus dem Jahr 2017 hatten sich Israel und Saudi-Arabien darauf ausgerichtet, radikale Gruppen über die Golan-Grenze hinweg aus den ersten Jahren des Konflikts zu finanzieren und zu versorgen.

Damals hatte das WSJ das bereits „offene Geheimnis“ bestätigt, dass „Israel syrische Rebellen in der Nähe seiner Grenze seit Jahren mit Bargeld sowie Nahrungsmitteln, Treibstoff und medizinischen Hilfsgütern versorgt, ein geheimes Engagement im Bürgerkrieg des feindlichen Landes, das darauf abzielte, eine von befreundeten Kräften gehaltene Pufferzone zu errichten“.