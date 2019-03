Fleischloser Montag an Schulen für 1,1 Million Schülerinnen und Schüler eingeführt («Meatless Monday»)

Um Kinder und Jugendliche zu einer gesünderen Ernährung zu bewegen, hat Bill de Blasio, Bürgermeister von New York, an den öffentlichen Schulen einen «Meatless Monday» (fleischlosen Montag) eingeführt. Heisst konkret: Über eine Million Schülerinnen und Schüler erhalten einmal pro Woche einen verpflichtenden vegetarischen Tag. Aus nachvollziehbaren Gründen.

