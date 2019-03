Blutgeld: Diese 20 Unternehmen profitieren vom Krieg

Die Militärausgaben nehmen weltweit zu und stiegen 2017 nach Angaben des Stockholmer International Peace Research Instituteum 1,1 Prozent.

Die Rüstungsausgaben der USA stiegen um 9,6 Milliarden US-Dollar, trieben den weltweiten Aufstieg voran und festigten den Status der Vereinigten Staaten als die mit Abstand höchsten Ausgaben der Welt für das Militär – bei weitem.

Die Kriegsausgaben der USA sind im „neuen Pentagon-Kapitalismus“ nach dem Zweiten Weltkrieg begründet, der schließlich als militärisch-industrieller Komplex bekannt wurde.

Das vom damaligen Stabschef der Armee und später von Präsident Dwight D. Eisenhower revolutionierte Modell stellte sicher, dass die wissenschaftliche Forschung, die technologischen und industriellen Kapazitäten der Vereinigten Staaten in nationalen Notfallsituationen zu „organischen Teilen unserer militärischen Struktur“ werden. Das Modell brachte schließlich die ausgedehnte militärisch-zivile wirtschaftliche Basis oder den „militärisch-industriellen Komplex“ zur Welt, den Eisenhower in seiner berühmten Abschiedsrede an die Nation von 1961 kritisierte. Hier die Firmen……