Verlässlichkeit tötet

Rüstung Deals mit den Saudis? In dieser EU ist Waffenhandel auch nur ein Geschäft

Wenn Arbeiterinnen über die Verwendung des Mehrwerts entscheiden könnten, würde er nicht in dieser Waffe landen Foto: Faisal Al Nasser/Reuters

Die ganze Verlogenheit der westlichen, speziell auch deutschen Menschenrechtspolitik tritt wieder einmal krass hervor: an der Frage, ob Saudi-Arabien mit noch mehr Rüstungsgütern versorgt werden soll. Wäre doch auch in Russland ein kritischer Journalist auf Befehl des Staatslenkers so bestialisch ermordet worden wie nachweislich der Saudi Jamal Kashoggi, wahrscheinlich würde dann endlich die Willy Brandt’sche Entspannungspolitik zurückkehren! Dieser absurde Schluss drängt sich auf, wenn man die derzeitige Debatte über zukünftige Rüstungsexporte in das Land verfolgt, das nicht nur eigene Bürger auspeitscht….