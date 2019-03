Was ISIS hinter sich gelassen hat: Ein Bericht aus Idlib, Syriens letzter Front

Der investigative Journalist Andre Vltchek bereiste die Ruinen von Idlib, Syrien und dem Umland, um die Verwüstung durch ISIS zu sehen und mit den Bewohnern über die Zukunft zu sprechen.

Für eine Weile sind alle Waffen verstummt. Ich bin in der Nähe von Idlib, der letzten Hochburg der Terroristen in Syrien. Das Gebiet, in dem sich die tödlichsten regierungsfeindlichen Kämpfer, von denen die meisten mit saudischer, katarischer und westlicher „Hilfe“ aus der Türkei nach Syrien gebracht wurden, buchstäblich versteckt haben, bereit für den letzten Showdown.

Erst gestern fielen Mörsergranaten auf Dörfer in der Nähe der unsichtbaren Frontlinie und trennten Regierungstruppen und die Terroristen der Al Nusra Front. Vorgestern haben zwei Explosionen die Erde erschüttert, nur ein paar Meter von dem entfernt, wo wir jetzt stehen.

Sie nennen es einen Waffenstillstand. Aber das ist es nicht. Es ist einseitig. Genauer gesagt: Die syrische Armee wartet geduldig. Ihre Kanonen zielen auf die Positionen des Feindes, aber die Befehle aus Damaskus sind klar: Nicht feuern.

Der Feind hat keine Skrupel. Er provoziert, endlos. Er feuert und bombardiert, wahllos. Er tötet. Entlang der Frontlinie sind bereits Tausende von Häusern zerstört. Nichts bleibt verschont: Wohngebiete, Sporthallen, sogar Bäckereien. Es gibt eine festgelegte Routine: Angriffe der Terroristen, Rettungseinsätze, die von den syrischen Streitkräften (SAA – Syrian Arab Army) und den syrischen Nationalverteidigungskräften organisiert werden, dann sofortiges Ausbessern der Schäden.

Hunderttausende syrische Menschen haben in diesem Krieg ihr Leben…..