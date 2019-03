Geflohene Menschen bringen vieles mit. Diplome, traumatische Erlebnisse, Frauen und Kinder. Oft aber auch Blutgruppen, die in Deutschland sehr selten sind. Viele Blutgruppen vertragen sich untereinander nicht. Bild: Pixabay, Sabinurce, gemeinfrei.

Der „Rassismus im Blut“ – Migration bringt Blutspendeorganisationen in Bedrängnis

Um es vorweg zu nehmen: In diesem Artikel soll es nicht um die Flüchtlingspolitik gehen, es werden keine Debatten über die Zuwanderung von mehr als 1 Million Menschen aus fremden Ländern geführt und wir enthalten uns einer Meinung zu Themen wie „Integration“, „Religion“ und „Kulturvielfalt“. Auch bitten wir von Erbsenzählerei bei unserer Wortwahl abzusehen, wenn wir einen Menschen mit Migrationshintergrund erwähnen. Es ist gar nicht so einfach, politisch korrekt zu formulieren, während das Regelwerk hierfür auf das Ausmaß einer Brockhaus-Enzyklopädie anwächst. Hier soll es einzig und allein um ein faktenbasiertes Problem gehen, mit dem Mediziner zunehmend zu kämpfen haben, seit die Zuwanderungsrate steigt. Dieses Problem liegt in der Beschaffung passender Blutkonserven.

Blut ist rar – Jedenfalls für die Deutschen, die noch nicht so lange hier leben

Geflohene Menschen bringen vieles mit. Diplome, traumatische Erlebnisse…..