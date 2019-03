Das sind die weltweit größten Waffenexporteure

© AP Photo / Krzysztof Mystkowski

Das Friedensforschungsinstitut Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) hat eine Liste der führenden Waffenhandelsländer vorgelegt. Der jährliche Bericht wurde auf der offiziellen Seite der Organisation veröffentlicht.

Laut der Sipri-Recherche wurden noch nie so viele Waffen in den Mittleren Osten geliefert wie im Berichtszeitraum 2014 bis 2018. Saudi-Arabien ist inzwischen zum weltweit größten Waffenbezieher aufgestiegen und hat Indien auf den zweiten Platz verdrängt. Auf dem dritten Platz in dieser Liste landete Ägypten.

Die Lieferungen großer Waffen nach Riad verdoppelten sich im Vergleich zu 2009 bis 2013 beinahe. Mit einem Anteil von 68 Prozent sind die USA der mit Abstand größte Rüstungslieferant für Saudi-Arabien, gefolgt von Großbritannien und Frankreich mit 16 beziehungsweise 4,3 Prozent….man denke an Jemen und den Iran