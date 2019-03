Trump – “Alliierte” sollen 150% der Besatzung bezahlen

Die Unverschämtheit von Trump und seiner Generäle im Pentagram hat keine Grenzen. Laut Bloomberg will das Trump-Regime von den Ländern verlangen, wo amerikanische Besatzungssoldaten stationiert sind, dass sie die ganzen Besatzungskosten bezahlen, plus einen Aufschlag von 50 Prozent, für das “Privileg” vor Russland beschützt zu werden. Damit wird bestätigt was ich schon lange sage, Trump ist ein Gangster und er wendet mafiöse Gangstermethoden an. Was er vorhat nennt man Schutzgelderpressung!!!

Kommt ein Vertreter der Mafia in eine Pizzeria und sagt, “ihr benötigt dringend eine Versicherung.” Darauf fragt der Pizzaria-Besitzer, “gegen was sollen wir versichert werden?” Die Antwort des Mafiosi: “Na vor uns, du Depp!” Genauso geht Trump gegen die sogenannten “Alliierten” vor.

Angeblich bezahlt Deutschland, laut einer Studie von David Ochmanek der Rand Corporation, ca. 1 Milliarde Dollar pro Jahr für die US-Soldaten, die Deutschland schon seit über 70 Jahren besetzen. Das sollen 28…..