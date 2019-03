Ueli Maurer spricht mit Elliot Abrams über Venezuela

Der Präsident der Schweiz, Bundesrat Ueli Maurer, hat ein Telefongespräch mit Elliott Abrams am 6. März geführt, den von Trump eingesetzten “Sondergesandten” für Venezuela, also der vorbestrafte Verbrecher, der den Umsturz in Caracas organisiert und leitet. Im Gespräch ging es um die militärische Invasion durch US-Truppen und das Einfrieren der Bankkonten der venezolanischen Regierung zu Gunsten von US-Agent Juan Guaidó.

Nur ist es so, es war nicht wirklich Ueli Maurer an der Leitung, der mit Abrams gesprochen hat, sondern die beiden russischen Komiker, Vovan (Vladimir Kuznetsov) and Lexus (Alexei Stolyarov), die es wieder geschafft haben, sich als Staatschef auszugeben, diesmal als Präsident…..