Dreieckige UFOs fliegen an der ISS vorbei

Am 21. Februar 2019 Filme ein Astronaut von der ISS aus drei UFOs die in Geschwindigkeit am Aussichtspunkt vorbei flogen.

Diese 3 Objekte passierten die internationale Raumstation in einer geraden Linie. Wenn wir auf diese Objekte zoomen, scheinen sie eine dreieckige Form zu haben. Wichtig ist, dass diese Objekte in Sekundenschnelle an der internationalen Raumstation vorbei flogen.

Die mathematische Möglichkeit, dass 3 Stück Weltraumschrott in einer geraden Linie an der ISS vorbei fliegen und sehr ähnlich erscheinen, ist nahezu Null.