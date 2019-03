New York entlarvt die Lüge von der bargeldlosen „finanziellen Inklusion“

Der Stadtrat von New York berät über einen Verordnungsentwurf, der es Restaurants und anderen Geschäften bei Strafandrohung verbietet, Barzahler abzuweisen. Andere Städte und Bundesstaaten haben solche Verbote schon. Die Begründung straft die Floskeln von der finanziellen Inklusion durch Verdrängung von Bargeld Lügen: Bargeldverweigerung diskriminiert gegen ärmere, am Rande stehende und ohnehin benachteiligte Bevölkerungsgruppen.

Nach einem Bericht von Rebecca Bellan im New Yorker Magazin CityLab befindet der Stadtrat demnächst darüber, ob es Restaurants und anderen Geschäften verboten werden soll, Kunden abzuweisen, die „nur“ Bargeld anzubieten haben. In anderen Städten wie Washington, Philadelphia und Chicago gibt es schon entsprechende Gesetze oder sie sind kurz vor der Einführung. Im Staat New Jersey fehlt nur noch die Unterschrift des Gouverneurs, in Massachusetts gibt es seit langem ein Gesetz, das Diskriminierung von Barzahlern ausdrücklich verbietet.

Die Begründung jeweils: es sind die Ärmeren, die weit überproportional von…..