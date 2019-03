Putin warnt: Erhöhten Aktivitäten ausländischer Spionen in Russland

© Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Russische Sonderdienste enttarnten im Jahr 2018 mehr als 129 Mitarbeiter und 465 Agenten ausländischer Nachrichtendienste.

Ausländische Geheimdienste haben sich zum Ziel gesetzt, ihren Einfluss auf alles, was in Russland interessant ist, zu erhöhen, sagte Präsident Vladimir Putin auf einer Vorstandssitzung des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) am Mittwoch.

“Wir sehen, dass ausländische Geheimdienste versuchen, ihre Bemühungen an der Front zu verstärken und alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Zugang zu politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Informationen zu erhalten”,

