Neue Weltordnung: „China macht das leise, Russland macht das laut“

Bei einer hochkarätigen Veranstaltung in Berlin erörterten am Dienstag drei Politologen die „Neue Weltordnung“. Star des Abends war der Nahost-Experte Michael Lüders. Auch das Publikum war prominent besetzt. Einig waren sich die Experten im Niedergang der USA. Und ohne Russland und China wird nichts gehen in Zukunft.