Hat Griechenland mit Venezuelas Gold zu tun?

Laut Jose Guerra soll Griechenland in einem Verkauf von Gold aus Venezuela vermitteln.

„Sie planen etwas, für mich hat es mit Sicherheit mit dem Gold zu tun„, erklärte gegenüber dem griechischen TV-Sender SKAI der Abgeordnete der Opposition in Venezuela, Jose Guerra.

In einem Interview, das im Nachhall der Enthüllung, dass Venezuelas Außenministers Jorge Alberto Arreaza Montserrat am vergangenen Samstag (02 März 2019) einen vierstündigen Zwischenstopp in Athen einlegte, der venezolanische Oppositionsabgeordnete Jose Guerra gab, erklärte dieser sich davon überzeugt, das Regime unter Präsidenten Nicolas Maduro versuche, Griechenland als „Vermittler“ für einen Goldverkauf zu nutzen.

Es ist sehr übel, dass Griechenland die Diktatur in Venezuela stützt

Mit einer tiefen Inflations- und Paritätskrise konfrontiert verkauft Caracas Gold……