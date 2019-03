Elliott Abrams – Trumps Mann für Venezuela

Unter Ronald Reagan machte Elliott Abrams Karriere als neokonservativer Hardliner. Als Berater und Diplomat war er in den 80er Jahren in zahlreiche Putschversuche in Lateinameriaknischen Ländern beteiligt. Er war Strippenzieher hinter der Iran-Contra-Affäre sowie dem gescheiterten Putschversuch in Venezuela im Jahre 2002.

Als Mitglied im CFR und Mitautor des Project for a new american century war Elliott Abrams auch unter Bush sowie der Obama-Administration tätig. Von Bill Clinton wurde er einst begnadigt, weil er 1991 Falschaussagen gegenüber dem Kongreß tätigte.

Und nun soll ausgerechnet dieser Elliott Abrams das Problem mit Venezuela lösen – aus amerikanischer Sicht, versteht sich.